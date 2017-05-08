«Русская Арктика» в годы войны

09 Мая 2017 года, 15:50

РОССИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - Территория национального парка «Русская Арктика» - архипелаг Земля Франца-Иосифа и север Новой Земли - в годы Великой Отечественной войны была достаточно далека от основного театра боевых действий. Но обе воюющие стороны понимали ценность арктического региона. На Земле Франца-Иосифа были и советская, и немецкая метеостанции. Советские метеорологи работали в годы войны и на мысе Желания.

Персонал станции Бухта Тихая на острове Гукера ждал судно со сменщиками летом 1941-го года, но безуспешно: ни топлива, ни оборудования, ни запасов продовольствия доставить не удалось. Полярникам пришлось рассчитывать только на свои силы: они охотились на белых медведей, тюленей и птиц, добывали их яйца на птичьем базаре скалы Рубини. Чтобы сэкономить запасы угля, отапливали только жилые помещения, прикладывали максимум усилий, чтобы поддержать в рабочем состоянии оборудование метеостанции. И в течение всех военных лет они передавали сводки погоды на материк. Пересменка на станции состоялась только в июле 1945 года, когда в бухту Тихую прибыл ледокол «Иосиф Сталин», чтобы вывезти полярников на «большую» землю.

Всего в 150 километрах от бухты Тихой – на острове Земля Александры – в 1943 году развернули метеостанцию «Кладоискатель» немцы. Но летом 1944 года персонал станции был эвакуирован с диагнозом «трихинеллёз» после употребления в пищу недоваренного мяса белого медведя.

В отличие от Земли Франца-Иосифа, где боевых действий не было, метеостанция на севере Новой Земли – мысе Желания – была обстреляна немецкой подводной лодкой. Это произошло в августе 1942 года. В результате обстрела был разрушен метеодом, библиотека, в огне были утрачены данные метеонаблюдений за предыдущие годы. Но персоналу станции удалось спастись. И полярники построили целую сеть оборонительных сооружений, насчитывающую 58 объектов: дзоты, пулемётные гнёзда, орудийные дворики и сеть огневых позиций, рассредоточенные по периметру мыса и позволяющие вести круговую оборону.

Сейчас и в бухте Тихой, и на мысе Желания действуют опорные пункты национального парка «Русская Арктика», полярные станции поставлены на государственную охрану как объекты историко-культурного наследия.