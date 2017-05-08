Более 15 тысяч мурманчан приняли участие в шествии в честь Дня Победы

09 Мая 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Участие в шествии в честь Дня Победы, а также в акции «Бессмертный полк» приняли более 15 тысяч мурманчан, об этом «Би-порту» сообщила «Би-порту» начальник пресс-службы УВМД по Мурманской области Марина Шихова.

«Около 600 сотрудников правоохранительных органов обеспечивали правопорядок во время шествия в Мурманске», - рассказала Шихова.

Напомним, что празднование Дня Победы в Мурманске началось с традиционного парада военной техники и шествия от центра города к памятнику Защитникам Советского Заполярья, где состоялся торжественный митинг.