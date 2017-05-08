Бессмертный полк впервые прошёл в Финляндии

09 Мая 2017 года, 16:55

ФИНЛЯНДИЯ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - В Финляндии сегодня проходит две акции Бессмертный полк. Инициатива проведения первого шествия принадлежит председателю общественной организации «Культурный мост» Анна Мантере. По её словам, в мероприятии, которое прошло утром в Порккала, приняло участие более ста человек.

«Было два оплаченных посольством РФ автобуса, в каждом из которых прибыло по 50 человек. Кроме того, приехала делегация из российского посольства», – приводит её слова Yle.

Второе шествие запланировано на вечер, ожидается, что в нём примет участие около 50 человек. Его в центре Хельсинки организовывает основанное недавно финляндско-российское общество RUFI.

Впрочем, некоторые общественные деятели считают, что проведение «Бессмертного полка» в республике является провокацией, не имеющей ничего общего с памятью ветеранов, поскольку СССР воевал против Финляндии, а по итогам войны страна потеряла 10% своей территории.

Фото: Нина Бурмистрова/ ТАСС