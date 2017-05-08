Древнюю часовню в Мурманской области накроют защитным куполом

09 Мая 2017 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ – Часовню VXII века на озере Чесыньявр в Мурманской области накроют специальным защитным куполом. На минувшей неделе к святыне были доставлены несущие элементы купола, собранные из лиственницы.

Напомним, летом 2016 года к часовне была организована экспедиция, участники которой намеревались определить возможность восстановления объекта. По результатам экспедиции принято решение о реставрации часовни на месте. На первом этапе над строением соорудят специальный купол, который позволит вести восстановительные работы круглогодично. На следующем этапе необходимо собрать купол над часовней и создать условия для непосредственной реставрации памятника духовной истории.