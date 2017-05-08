Легендарный танк Т-34 возглавил механизированную колонну военной техники в Мурманске

09 Мая 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - Легендарный танк Т-34 впервые в истории парадов возглавил механизированную колонну военной техники, участвовавшей в военном параде, посвящённом Дню Победы в городе-герое Мурманске. За «тридцатьчетвёркой» седельный тягач провёз «истребителя танков» – советскую противотанковую самоходную артиллерийскую установку СУ-100. Остальные образцы военной техники времён Великой Отечественной войны – советские автомобили повышенной проходимости ЗИС-5, ГАЗ-63, ЗИЛ-157, проследовали своим ходом.

Также впервые по главной площади Мурманска прошли танки Т-72Б3, стоящие на вооружении отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Современная часть парада была представлена военной техникой ВВС и ПВО, сухопутных и береговых войск Северного флота. Проехали пускове установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» и берегового ракетного комплекса «Бастион», бронетранспортёры БТР-82АМ, установки реактивной системы залпового огня «Град», а также армейские мотовездеходы АМ-1, передвижение на которых успешно освоили арктические мотострелки Северного флота.

Парадным строем по проспекту Ленина прошли 430 военнослужащих Северного флота, представляющих сухопутные и береговые войска, объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, подводные силы, морскую инженерную службу и центр материально-технического обеспечения. Впервые в параде участвовали юнармейцы.

Фоторепортаж с военного парада, праздничного шествия и митинга сморите на нашем сайте.