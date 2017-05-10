Около 85 тысяч жителей области приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы

10 Мая 2017 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - Всего на территории региона в период празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведено 73 массовых и публичных мероприятия в 34 населенных пунктах. Участие в праздничных мероприятиях приняли около 85 тысяч жителей и гостей Мурманской области. Об этом сообщили в УМВД по Мурманской области.

Как ранее сообщал «Би-порт», 9 мая в Мурманске участие в праздничных мероприятиях, в том числе в акции «Бессмертный полк», приняли около 15 тысяч человек.

На обеспечение охраны правопорядка в период с 3 по 9 мая 2017 года было задействовано 700 сотрудников органов внутренних дел, 130 сотрудников Росгвардии, 250 военнослужащих и 50 сотрудников военной полиции, 90 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и добровольных народных дружин, 70 сотрудников частных охранных организаций.