Жителя Никеля оштрафовали за фотографии нацистов

10 Мая 2017 года, 09:43

НИКЕЛЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе вынесен приговор мужчине, обвиняемого в публичной демонстрации нацистской символики. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, житель Никеля разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» фотографии людей, одетых в форменное обмундирование нацистских офицеров, на рукаве которых имелись эмблемы в виде свастики, а также фотографии с изображением флага с нацистской свастикой.

«Факт размещения данной информации был выявлен сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Карелия. В результате проведенных мероприятий свободный доступ к указанным фотографиям был исключен», - сообщили в прокуратуре.

С учетом позиции прокурора суд назначил Макарову наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»