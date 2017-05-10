В России предлагают ввести налог на малодетность

10 Мая 2017 года, 10:31

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил Владимиру Путину проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», пишет газета «Известия».

Проект закона формирует комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей. Документ был разработан совместно с экспертным сообществом. Крупнов рассказал, что цель законопроекта — принципиально изменить и повысить статус многодетных семей (в России их 1,5 млн), что позволит к 2030 году решить проблемы в демографии. Документ обсуждался с ассоциациями многодетных семей в различных субъектах, все его поддержали.

По словам Крупнова, ответственными за прохождение закона предлагается сделать Министерство обороны и Министерство экономического развития России, поскольку в перспективе закон призван содействовать решению проблемы трудовых ресурсов и обеспечению обороноспособности страны.

Концепция предусматривает разделение многодетных семей на три категории: малоимущие (на обеспечении государства), зажиточные (на частичном гособеспечении) и состоятельные. Это позволит дифференцировать меры поддержки и сделать их максимально адресными. Многодетную семью в документе определяют как «полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)».

Предлагается установить ежемесячные выплаты: 25 тысяч для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тысяч — с пятью–семью и 100 тысяч рублей — при наличии восьми и более детей. Другую часть поддержки предлагается оказывать в виде конкретных вещей или услуг. Деятельность по уходу за детьми должна быть включена в общий трудовой стаж.

Также предлагается предоставлять многодетным семьям право на расселение в передовых по качеству жизни специализированных поселениях. Если же семья не хочет жить в таком городке, планируется компенсировать возврат ипотечного кредита по факту рождения четвертого и каждого следующего ребенка — 20% кредита за каждого.

«Так будет реализовываться гарантированное право многодетной семьи на бесплатное получение земельного участка, инфраструктурно оборудованного по европейским стандартам, а также системой мер по поддержке строительства дома материалами, проектами, подключениями к сетям», — сказал Юрий Крупнов.

По мнению президента Ассоциации многодетных семей Елены Фоминых, улучшение жилищных условий — фундаментальное направление. Она пояснила, что сегодня выдача бесплатных земельных участков зачастую обременяет семью, так как «территории не оснащаются инженерными коммуникациями, а за свой счет семья обеспечить их не может».

В целях реализации этих целей должен быть создан Государственный фонд поддержки многодетных семей — Фонд будущего. Он будет формироваться из средств федерального (0,01%) и региональных бюджетов (0,5%), отчислений от продажи сырьевых ресурсов (2%) и «налога в пользу будущего» (1%). Также предлагается ввести специальный налог на малодетность (для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком).

Однако заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев считает, что налог на малодетность не станет популярной мерой и воплотить такую идею практически невозможно. По его словам, это только настроит против закона бездетных граждан, а не поможет повысить рождаемость.

«Лучше прибегнуть к проверенным методам — например, к решению жилищных вопросов. Это работает. Попробовать ввести налог на малодетность можно лишь в формате пилотного проекта — в одном из субъектов. Если результаты окажутся положительными, можно рассматривать инициативу на федеральном уровне. Вводить такой налог по всей России одномоментно нельзя», — уверен Коротаев.

Особым направлением поддержки многодетных семей предлагается сделать введение комплексной поддержки многодетных пап: учреждение ордена «Заслуженный отец России» и предоставление льгот и скидок при приобретении автомобиля.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя инициативу, отметила, что законопроекты, направленные на развитие системы государственной поддержки института семьи, — наиболее актуальные и действенные средства для улучшения демографической ситуации в стране. Главное, по ее словам, чтобы предложенные меры работали и оказывали конкретную помощь семьям.

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