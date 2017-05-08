Источник финансирования Мурманского транспортного узла надо найти до 22 июня

10 Мая 2017 года, 10:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить предложения по механизмам завершения реализации к 2020 году проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» до 22 июня 2017 года. Речь, в частности, идёт о финансировании проекта за счет внебюджетных средств с последующим возмещением инвестору из федерального бюджета в рамках концессионного соглашения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства РФ.

Как ранее сообщал «Би-порт», Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла столкнулся с дефицитом бюджетных средств. По словам министра транспорта России Максима Соколова, проекту не хватает около 50 млрд рублей с учётом вложений в портовую инфраструктуру, строительство которой даже не началось, и дефицита средств по строительству железнодорожных подходов.