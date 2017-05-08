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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Источник финансирования Мурманского транспортного узла надо найти до 22 июня
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 10:44

Источник финансирования Мурманского транспортного узла надо найти до 22 июня


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил представить предложения по механизмам завершения реализации к 2020 году проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» до 22 июня 2017 года. Речь, в частности, идёт о финансировании проекта за счет внебюджетных средств с последующим возмещением инвестору из федерального бюджета в рамках концессионного соглашения. Соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства РФ.

Как ранее сообщал «Би-порт», Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла столкнулся с дефицитом бюджетных средств. По словам министра транспорта России Максима Соколова, проекту не хватает около 50 млрд рублей с учётом вложений в портовую инфраструктуру, строительство которой даже не началось, и дефицита средств по строительству железнодорожных подходов.

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