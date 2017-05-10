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Главная » НОВОСТИ » 85 лет назад было утверждено положение о «северных льготах»
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 11:40

85 лет назад было утверждено положение о «северных льготах»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – 85 лет назад, 10 мая 1932 года, постановлением ВЦИК и СНК РСФСР утверждено «Положение о льготах для лиц, работающих на Крайнем Севере РСФСР».

Система льгот для работников местностей, которые сейчас относятся к Крайнему Северу, появилась только в связи с принятием 25 июля 1923 года постановления ВЦИК и СПК РСФСР «О льготах для командируемых на работы в отдаленные местности РСФСР».

Первые упоминания о разделении по степени тяжести климата есть в принятом в 1927 году постановлении ЦИК и СНК СССР «О льготах для работников государственных учреждений и предприятий в отдаленных местностях СССР». Здесь впервые для определения объема льгот все отдаленные местности были разделены на два пояса.

Постановление 1927 года сделало климатические условия одним из критериев признания регионов отдаленными. Следующим шагом должен был стать нормативный акт, регулирующий трудовые отношения на Крайнем Севере. Он и был принят в мае 1932 года.

Этим постановлением впервые в отдельную группу были выделены районы Крайнего Севера. С этого момента законодательство о северных льготах стало существовать самостоятельно.

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