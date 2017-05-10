В Мурманской области судно возило пассажиров с нарушениями

10 Мая 2017 года, 12:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Команда маломерного судна нарушила требования безопасности и осуществила перевозку пассажиров, не пройдя освидетельствование на годность к плаванию. По данному факту мурманским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело.

На борту в момент отправления из села Ура-Губа находилось не менее 14 человек, включая несовершеннолетнего пассажира. При этом вместимость судна составляет 12 человек. Судно также не было укомплектовано необходимым количеством средств спасения, что при возникновении нештатной ситуации, по мнению ведомства, могло привести к летальному исходу. Расследование дела продолжается.

Фото: Newstracker