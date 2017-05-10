На Кольской АЭС появится особая зона безопасности

10 Мая 2017 года, 13:00

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - На всех АЭС в России с целью повышения их антитеррористической защищённости будет введена зона безопасности с особым правовым режимом. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, в такие зоны попадают ядерные установки, хранилища радиоактивных отходов, радиационные источники, пункты хранения ядерных материалов всех десяти действующих в России атомных электростанций, а также ядерные установки будущей плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

Детали функционирования таких зон в настоящий момент не известны.