Директор предприятия в Кольском районе уклонялся от выплаты налогов

10 Мая 2017 года, 13:30

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — Директор одной из организаций, расположенных в Кольском районе, стал фигурантом уголовного дела. Как сообщают в областном Следственном комитете, мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств с целью уклонения от налогов. Сообщается, что предприятие специализировалось на поставках инертных материалов.

Следствием установлено, что с 6 мая по 12 августа 2016 года генеральный директор предприятия с целью сокрытия имущества и денежных средств в крупном размере, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки, создал видимость того, что денег на счетах организации нет.

«В результате принятых мер ущерб в сумме более 8 миллионов рублей, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, руководством Общества возмещен в полном объеме в ходе предварительного следствия», - отмечается в сообщении СК.

Фото: Newstracker