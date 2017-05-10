В Мурманской области просыпаются медведи

10 Мая 2017 года, 14:31

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начинают просыпаться медведи. В социальных сетях уже появляются сообщения о появлении медвежьих следов – в частности, на дороге в заброшенный аэропортовский карьер (район Сухого порога).

«Конкретно я видел в районе реки Рында (северо-восток Кольского полуострова – прим. «Би-порт»). Поздней весной медведи просыпаются, это естественный процесс», – заявил агентству начальник отдела государственного охотничьего надзора Игорь Ильин.

Фото: Twitter