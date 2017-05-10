Опасные бытовые отходы предложено собирать у здания правительства Мурманской области

10 Мая 2017 года, 14:50

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил телеграмму главам регионов с предложением установить у зданий органов региональной власти пункты сбора опасных отходов. Речь идёт о градусниках, лампочках и батарейках.

«Важно, чтобы постепенно раздельный сбор входил в повседневную практику россиян, и начинать необходимо с наиболее опасных бытовых отходов, захоронение которых приводит к существенному загрязнению окружающей среды», - отметил Донской.

Пример решили подать в самом министерстве, где ранее были установлены контейнеры по сбору и временному хранению опасных бытовых отходов. Проект предоставляет сертифицированные эко-контейнеры. Обслуживание экобоксов осуществляется дважды в месяц специалистами социального проекта на безвозмездной основе, которые изымают накопившиеся лампочки, градусники и батарейки и транспортируют их на специализированные заводы.

До 2019 года все регионы будут обязаны перейти на новую систему обращения с отходами, в том числе, вводить новые экономические механизмы для раздельного сбора отходов. Как ранее сообщал «Би-порт», Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где такая система будет внедряться в первую очередь. Сейчас в регионе ведётся строительство дороги к полигону по переработке ТБО и первой мусороперегрузочной станции.

Фото: Минэкологии