Из Мурманска летать стали больше и чаще

10 Мая 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В апреле пассажиропоток мурманского аэропорта вырос на 4,86% и достиг отметки 59307 человек. В прошлом году через главную воздушную гавань заполярной столицы проследовало почти на 3 тысяч пассажиров меньше – 56558 человек.

Всего с начала года заполярный аэропорт обслужил свыше 213 тысяч пассажиров. По оценкам коммерческой службы ПАО «Аэропорт Мурманск», в ближайшее время количество северян, отдающих предпочтение воздушному транспорту, будет расти.

Напомним, с начала лета мурманчанам будут доступны прямые рейсы в Анапу, Сочи, Симферополь и Калининград. Кроме того, начиная с 20 мая до трёх в день увеличивает количество рейсов в Петербург второй по величине перевозчик страны – авиакомпания «Россия», а материнская авиакомпания – «Аэрофлот» – вечерний рейс в Москву будет выполнять на самолёте семейства Aribus, вмещающий большее количество пассажиров (в зимний период этот рейс выполняется на отечественном самолёте SSJ-100, прим. «Би-порт»).