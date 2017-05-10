На ледоколе «Сибирь» завершен монтаж гребных электродвигателей

10 Мая 2017 года, 15:32

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — На атомный ледокол «Сибирь» погружены три гребных электродвигателя (ГЭДы). Напомним, что «Сибирь» станет первым серийным ледоколом проекта 22220. Судно строится на Балтийском заводе-Судостроение.

Погрузка ГЭДов является одним из ключевых этапов постройки судна перед спуском на воду, сообщают в пресс-центре Объединенной судостроительной корпорации.

Накануне, 5 мая, третий ГЭД был установлен в проектное положение на судне. На каждом атомоходе установлено три электродвигателя – два бортовых и центральный - сконструированные специально для ледоколов проекта 22220.

«Установка ГЭДов очень важный и сложный технологический этап. Фактически, это один из трех основных этапов строительства атомного ледокола, который определяет дальнейший ход работ. Следующими знаковыми событиями станут установка реактора и погрузка паротурбинной установки», - отметил руководитель проекта 22220 Сергей Черногубовский.

Кроме того, на достроечной набережной Балтийского завода в настоящее время продолжается строительство головного атомохода «Арктика», спущенного на воду 16 июня 2016 года.

Напомним, что «Сибирь» станет одним из трёх новых ледоколов, которые призваны обеспечить сменяемость флота ФГУП «Атомфлот» до 2022 года. Строительство «Сибири» планируется завершить к 2020 году.