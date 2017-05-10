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«Бессмертный полк» вновь собирает всех под свои знамена. Где и когда в Мурманске пройдет патриотическая акция
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мошенники используют фото парачемпионки, чтобы украсть деньги россиян
 
 
 
 
10 Мая 2017 года, 16:33

Мошенники используют фото парачемпионки, чтобы украсть деньги россиян


РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Личные фотографии чемпионки Европы по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Анны Гладилиной используют мошенники с целью получения прибыли. Неизвестные заводят подставные страницы в социальных сетях и просят перечислить деньги на лечение.

«Многие помогают, ведь страница выглядит достоверно: в аккаунте более сотни фото, свыше 300 друзей и столько же подписчиков. Для «сомневающихся» аферисты даже демонстрируют копии результатов медицинских анализов, на которых не видно фамилии», – передает «Губернiя Daily».

О подобном использовании снимков самой спортсменке уже известно, она обращалась к руководству «ВКонтакте» и намерена подать заявление в полицию.

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