Мошенники используют фото парачемпионки, чтобы украсть деньги россиян

10 Мая 2017 года, 16:33

РОССИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Личные фотографии чемпионки Европы по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Анны Гладилиной используют мошенники с целью получения прибыли. Неизвестные заводят подставные страницы в социальных сетях и просят перечислить деньги на лечение.

«Многие помогают, ведь страница выглядит достоверно: в аккаунте более сотни фото, свыше 300 друзей и столько же подписчиков. Для «сомневающихся» аферисты даже демонстрируют копии результатов медицинских анализов, на которых не видно фамилии», – передает «Губернiя Daily».

О подобном использовании снимков самой спортсменке уже известно, она обращалась к руководству «ВКонтакте» и намерена подать заявление в полицию.