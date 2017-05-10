АС-34 спас условную подводную лодку в Кольском заливе

10 Мая 2017 года, 16:49

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В одной из бухт Кольского залива прошло плановое учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота. Его основной целью стала отработка взаимодействия экипажа автономного спасательного подводного аппарата АС-34 с расчётом командного пункта спасательного судна «Михаил Рудницкий» при проведении операции. Необходимо было оказать помощь условной аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

«После спуска на воду с борта судна, АС-34 выполнил элементы маневрирования в надводном и подводном положении, осуществил поиск условной подводной лодки и посадку на комингс-площадку. В качестве тренажёра был использован стенд-макет подводной лодки, находящийся на глубине более 50 метров», – рассказал «Би-порту» начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

Тренировка заняла несколько часов, в течение которых аппарат АС-34 успешно выполнил работы под водой. В учении также были задействованы военнослужащие и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ.