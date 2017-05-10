В Хельсинки и Рованиеми проходят антитеррористические учения

10 Мая 2017 года, 17:30

ФИНЛЯНДИЯ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В Хельсинки и Рованиеми начались учения на случай теракта, передает Yle. В учениях участвуют представители полиции, Спасательной службы Хельсинки, Погранохраны и Оборонительных сил, сообщает Министерство внутренних дел.

«Целью учений является тестирование дееспособности на случай серьезной ситуации, связанной с терроризмом. Мы также отрабатываем сотрудничество различных органов власти и обмен информацией. Отрабатывается также деятельность Госсовета в экстренной ситуации», - сообщается в пресс-релизе Министерства внутренних дел.

Детали учений не разглашаются. В связи с учениями в городах днем на улицах заметно больше обычного автомобилей спасательных служб и Оборонительных сил. Закончатся они в четверг.

Фото: Henrietta Hassinen / Yle