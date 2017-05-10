Мурманск: прогноз отключений на 11 мая

МУРМАНСК/ 10 мая - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 мая.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 14.00 ул. Старостина, 95
09.00 – 17.00 проезд Связи, 24
09.00 – 18.00 ул. Генералова, 19, 19/1
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 17.00 пр. Кирова, 48
пр. Ленина, 2, 4, 8
09.00 – 20.00 ул. Инженерная, 8
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Лобова, 50
переулок Охотничий, 6, 21, 23
ул. Сивко, 9
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 15.00 ул. Мира, 11, 15, 21
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.