Циклон из Республики Коми повлияет на погоду Кольского полуострова

11 Мая 2017 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ - 11-12 мая погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Республики Коми. По данным Мурманского гидрометцентра 11 мая на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха от -1 до +4 градусов.

На юго-востоке Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный 15-16 м/с.

Толщина льда на реках и небольших озёрах области уменьшилась за прошедшую декаду на 2-10 см. На 10 мая толщина льда равна 35-60 см. Выход на лёд рек и небольших озёр опасен. В тоже время, как сообщается группа Погода в Мурманске, по состоянию на 30 апреля запас воды в снеге в Мурманске составляет 306 мм при норме 126 мм, при этом высота снежного покрова составляет 90 см. В Коле высота снежного покрова составляет 84 см, а запас воды в снеге - 256 при норме 64 мм.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -2 градуса, ветер северо-восточный 5-7 м/с.