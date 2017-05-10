Административный арест пьяных лиц ограничат двумя сутками

11 Мая 2017 года, 08:45

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – На сегодняшнем заседании правительства России будет рассмотрен вопрос о внесении изменении в Кодекс об административных правонарушениях. Речь в частности идёт о максимальных сроках ареста лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент срок ареста для всех органичен 48 часа с момента доставления в соответствующее учреждение. Однако для тех, кого задержали в состоянии алкогольного опьянения, исчисление срока ареста начинается только со времени их вытрезвления. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Конституционный суд РФ признал положение части 4 статьи 27.5 КоАП не соответствующим Конституции Российской Федерации. Поскольку такая норма фактически допускает ограничение свободы такого лица до судебного решения на срок более 48 часов.

«Законопроектом предлагается установить максимальный срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения. Изменениями в часть 4 статьи 27.5 КоАП предусматривается, что срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, не может превышать 48 часов с момента его доставления в соответствии со статьёй 27.2 КоАП», - решила комиссия по законопроектной деятельности.