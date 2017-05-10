В Ловозерском районе запретили охоту на дикого северного оленя

11 Мая 2017 года, 09:35

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области постановило запретить добычу дикого северного оленя в охотничьих угодьях Ловозерского района сроком на три года. Постановление опубликовано на официальном сайте областной администрации.

Запрет не распространяется на добычу северного оленя для проведения мониторинга на предмет диагностики особо опасных болезней диких животных, осуществляемую по заявкам регионального Комитета по ветеринарии.

Оленеводческим хозяйствам СХПК ОПХ МНС «Оленевод» и СХПК «Тундра» на период запрета нужно своевременно сообщать Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской области о сроках и местах убоя домашних оленей, а также о маршрутах и сроках транспортировки продукции убоя по территории Ловозерского района.

Региональному Минприроды поручено обеспечить реализацию мероприятий по контролю над соблюдением запрета и над оборотом продукции убоя.

В апреле Минприроды подготовило доклад с предварительными размерами квот, согласно которому на грядущий сезон (1 августа 2017 – 15 марта 2018) не будут выделены квоты на дикого северного оленя. Как разъясняют специалисты, численность оленя на территории региона в прошлом году снизилась до 6,5 тысяч особей из-за возросшей браконьерской активности.

Ранее о введении моратория на отстрел дикого северного оленя в Мурманской области ходатайствовали власти Ловозерского района, позже официальное письмо в адрес федерального Министерства природных ресурсов и экологии направляли депутаты Мурманской областной Думы.

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