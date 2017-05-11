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Главная » НОВОСТИ » Полицейского, отговорившего преступника взрывать дом, представили к награде
 
 
 
 
11 Мая 2017 года, 11:00

Полицейского, отговорившего преступника взрывать дом, представили к награде


МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ - Накануне в областном управлении МВД России состоялось награждение старшего психолога управления по работе с личным составом капитана внутренней службы Михаила Макаревича. Начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов перед собравшимся коллективом областного управления вручил Михаилу медаль МВД России «За смелость во имя спасения».

В июле 2015 года в полицию Мурманской области поступило сообщение об убийстве жителя Заполярного, 1980 года рождения. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска областного управления МВД России установили, что убийство совершил недавно освободившийся из мест лишения свободы житель г. Заполярный, 1987 года рождения. Своего знакомого он застрелил из обреза в ходе конфликта, который начался в процессе совместного распития спиртных напитков. После убийства подозреваемый скрылся с места преступления.

Оперативники получили информацию, что преступник находится в доме в поселке Нижнее Луостари Печенгского района, где он скрывался в течение 2-х дней. Сотрудники полиции прибыли по данному адресу, однако злоумышленник, угрожая привести в действие самодельное взрывное устройство, отказался сдаваться прлицейским и закрылся в квартире.

Капитан внутренней службы Михаил Макаревич, старший психолог управления по работе с личным составом УМВД России по Мурманской области, прибыл в поселок в составе группы задержания. Пока бойцы СОБРа готовили спецоперацию по захвату особо опасного преступника, Михаил начал с ним переговоры. Подозреваемый находился на балконе четвертого этажа дома. Стоя внизу под балконом, Михаил около часа разговаривал с преступником, отвлекая его от мыслей о самоубийстве и производстве взрыва здания. В результате подрыва взрывного устройства могли пострадать как случайные люди, так и сотрудники полиции, участвующие в спецоперации.

Благодаря профессиональным и грамотным действиям переговорщика сотрудникам СОБРа удалось предотвратить производство взрыва и в считанные секунды задержать особо опасного вооруженного преступника.

Как рассказывает сам Михаил, во время переговоров он не думал, что в любой момент может произойти взрыв и что он сам пострадает в первую очередь, так как находится к преступнику достаточно близко. Бывший осужденный повторял одну фразу: «Я больше не вернусь в колонию, я лучше взорву себя». Чтобы отвлечь его от этих мыслей, Михаил, используя профессиональные навыки, умело направлял беседу. Главное было не допустить, чтобы он опомнился и понял, что бойцы спецподразделения вот-вот начнут штурм. «Я просто выполнял свою работу, не думая о подвигах и наградах», - рассказывает Михаил. Только после того, как спецназ задержал и обезвредил преступника, напряжение отпустило.

Руководством УМВД России по Мурманской области было принято решение о представлении Михаил Макаревича к ведомственной награде. Капитан внутренней службы Макаревич – первый сотрудник органов внутренних дел Мурманской области, получивший такую награду. Вручая медаль «За смелость во имя спасения», генерал Баталов подчеркнул, что это залуженная награда и что именно такими сотрудниками гордится полиция Заполярья.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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