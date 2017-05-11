Телекомпания ТВ-21 отмечает 25-летний юбилей

11 Мая 2017 года, 19:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Ровно 25 лет назад 11 мая 1992 года в 19:00 в эфир вышла первая программа первого негосударственного телеканала в Мурманской области ТВ-21. Дмитрий Швец, Андрей Кретов и Гангур Хачатурян считаются основателями компании. Передачи выходили на 12-м частотном канале.

В это время Мурманском областном краеведческом музее открывается выставка «Телевизионная Кухня», посвящённая 25-летнему юбилею телекомпании ТВ-21. На выставке представлено несколько интерактивных тематических экспозиций.

«Би-порт» поздравляет коллег с преодолением четверть векового рубежа, желает успехов и дальнейшего роста телекомпании и всему коллективу.