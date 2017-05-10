Учения по ликвидации разлива нефти начались на берегу Кольского залива

11 Мая 2017 года, 10:12

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске начались учения добровольцев WWF России по ликвидации розлива нефти в акватории Кольского залива. Мероприятие проходит на западном берегу – на причале в районе мыса Мишуков. Его цель - отчистить побережье от загрязнения нефтепродуктами.

«Проект по подобной подготовке волонтёров WWF России осуществляет с 2005 года. Первоначально он был рассчитан на два года, но идея оказалась востребована у молодёжи, и обучение продолжилось. Всего удалось подготовить более 500 человек. В разные годы учения проходили на побережьях Белого, Баренцевого и Берингова морей», – рассказал «Би-порту» пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Дмитрий Рябов.

Помимо российской «Морспасслужбы Росморречфлота» в учениях задействованы подразделения Норвежской Береговой администрации и Противопожарной службы Киркенеса. Среди участников также студенты Мурманского арктического университета.