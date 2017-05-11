По путевке – к депутату

11 Мая 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ - Личный прием земляков, отдыхающих по программе оздоровления северян в пансионате с лечением «Фламинго», провел депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин.

«Программа, по которой живущие в Заполярье ветераны труда, работники бюджетной сферы и их дети могут бесплатно оздоровиться на Черноморском побережье, – единственная в России, – говорит Виктор Васильевич. – В этом году около двух тысяч северян отдохнут по путевкам в пансионате с лечением «Фламинго» в Дивноморском. На личном приеме люди отмечали, что с каждым годом сервис, питание, медицинские услуги в пансионате становятся лучше. Многие благодарили губернатора Мурманской области Марину Васильевну Ковтун, депутатов Мурманской областной Думы за поддержку этой социально значимой программы. Обращались северяне и за помощью в решении проблем ЖКХ. Договорились, что этими вопросами мы займемся после возвращения в Мурманск».

Рабочая поездка депутата в Дивноморское связана с подготовкой и проведением турнира по греко-римской борьбе, посвященного памяти мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова. Турнир проводится в третий раз на базе спортивного комплекса пансионата с лечением «Фламинго» с 12 по 15 мая. Его организаторами выступают Людмила Гайнанова и председатель общественной организации «Оздоровление северян», председатель Мурманского отделения «Российский фонд мира», депутат Мурманской областной думы Виктор Сайгин.