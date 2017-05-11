В Мурманске повысилась средняя стоимость квадратного метра жилья

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске Годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Мурманске
Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты Приглашаем на семинар по учету и налогообложению зарплаты
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку Ярмарка Новостроек: уникальный шанс получить дополнительную скидку
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
 
 

Видеоновости16+

Момент аварии, когда водитель врезался в толпу людей, попал в камеру наблюдения
 
 
 
 

Курсы валют 11.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4084
-0,2991
1 USD
Доллар США
58,0824
-0,4558
1 EUR
Евро
63,2634
-0,9764
10 NOK
Норвежских крон
66,8728
-0,8116
10 SEK
Шведских крон
65,3206
-0,9216
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
6.5 м/с
давление 759.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске повысилась средняя стоимость квадратного метра жилья
11 Мая 2017, 11:34
В Мурманске повысилась средняя стоимость квадратного метра жилья
Мурманские автобусы переходят на летнее расписание
11 Мая 2017, 11:20
Мурманские автобусы переходят на летнее расписание
В поселке Междуречье сменился глава
11 Мая 2017, 11:11
В поселке Междуречье сменился глава
В Ловозерском районе запретили охоту на дикого северного оленя
11 Мая 2017, 09:35
В Ловозерском районе запретили охоту на дикого северного оленя
 
 
 
 

Самое читаемое

Водителя, сбившего пешеходов в центре Мурманска, лишили прав
10 Мая 2017, 12:18
Полиция опубликовала видео наезда на пешеходов в центре Мурманска
11 Мая 2017, 08:50
Виновный в наезде на пешеходов причастен к ещё одному ДТП
10 Мая 2017, 14:10
В Мурманской области судно возило пассажиров с нарушениями
10 Мая 2017, 12:10
Опасные бытовые отходы предложено собирать у здания правительства Мурманской области
10 Мая 2017, 14:50
В Мурманской области просыпаются медведи
10 Мая 2017, 14:31
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » В Мурманске повысилась средняя стоимость квадратного метра жилья
 
 
 
 
11 Мая 2017 года, 11:34

В Мурманске повысилась средняя стоимость квадратного метра жилья


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилой площади на второй квартал 2017 года.

В соответствии с постановлением, самая высокая стоимость установлена в Мурманске и в Коле — 38711 рублей за квадратный метр, при этом в первом квартале 2017 года цена в Мурманске была зафиксирована на уровне 38480 рублей за квадратный метр, в Коле – 37700.

По сравнению с I кварталом этого года выросли цены на квадратный метр в Кандалакше с подведомственной территорий – 23217 рублей (было 23100), в Молочном – 33700 (32080), в Мурмашах – 36223 (32980) и в Пушном – 12270 (7895).

Во многих муниципальных образованиях цены, напротив, снизились. Например, новая стоимость квадратного метра жилья в Апатитах составляет 17635 рублей (была 18118), в Кировске – 20660 (23339), в Полярных Зорях и ЗАТО Североморск – 28 тысяч (было 30 тысяч и 34800), в Кильдинстрое – 19786 (24829), в Туломе – 20 тысяч (22 тысячи).

На прежнем уровне цены на квадратный метр жилья остались в Мончегорске и Териберке – 15 тысяч рублей, в Оленегорске – 14500, в ЗАТО Александровск – 13100, в Зеленоборском – 15220, в Ковдоре – 14889, в Ловозере – 10526, в Ревде – 10609, в Никеле – 11189, в Заполярном – 14150, в Верхнетуломском – 14890, в Междуречье – 15600, в Умбе – 16402.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Кольская АЭС отключила один энергоблок от сети
2.
Мурманчанин сдал угнанный автомобиль на металлолом
3.
80 лет назад Северная военная флотилия стала Северным флотом
4.
Учения по ликвидации разлива нефти начались на берегу Кольского залива
5.
Житель Умбы угрожал убийством двум девочкам
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта