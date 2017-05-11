В Мурманске повысилась средняя стоимость квадратного метра жилья

11 Мая 2017 года, 11:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилой площади на второй квартал 2017 года.

В соответствии с постановлением, самая высокая стоимость установлена в Мурманске и в Коле — 38711 рублей за квадратный метр, при этом в первом квартале 2017 года цена в Мурманске была зафиксирована на уровне 38480 рублей за квадратный метр, в Коле – 37700.

По сравнению с I кварталом этого года выросли цены на квадратный метр в Кандалакше с подведомственной территорий – 23217 рублей (было 23100), в Молочном – 33700 (32080), в Мурмашах – 36223 (32980) и в Пушном – 12270 (7895).

Во многих муниципальных образованиях цены, напротив, снизились. Например, новая стоимость квадратного метра жилья в Апатитах составляет 17635 рублей (была 18118), в Кировске – 20660 (23339), в Полярных Зорях и ЗАТО Североморск – 28 тысяч (было 30 тысяч и 34800), в Кильдинстрое – 19786 (24829), в Туломе – 20 тысяч (22 тысячи).

На прежнем уровне цены на квадратный метр жилья остались в Мончегорске и Териберке – 15 тысяч рублей, в Оленегорске – 14500, в ЗАТО Александровск – 13100, в Зеленоборском – 15220, в Ковдоре – 14889, в Ловозере – 10526, в Ревде – 10609, в Никеле – 11189, в Заполярном – 14150, в Верхнетуломском – 14890, в Междуречье – 15600, в Умбе – 16402.