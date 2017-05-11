Россиянам не хватает денег на ЖКХ и общественный транспорт

11 Мая 2017 года, 12:22

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Росстат оценил, сколько может купить среднестатистический потребитель товаров и услуг при нынешнем уровне цен и существующих среднедушевых доходах, пишут «Известия». Оказалось, что покупательная способность в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом прошлого выросла на большую часть продуктов питания.

Так, капуста стала доступней более чем на 40%, морковь — почти на 30%, а репчатый лук — более чем на 10%. Доступность мяса тоже немного повысилась: говядины — на 3%, баранины — на 5%, а свинины — на 7%. А вот одежда стала менее доступной (сорочки — на 7%, мужской костюм-двойка — на 3%). Но особенно заметно снижение покупательной способности россиян в сфере ЖКУ и общественного транспорта.

Ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова рассказала, что изменение покупательной способности происходит в связи с ростом или снижением цен на те или иные группы товаров и услуг.

«Покупательная способность говорит о том, что может купить человек на имеющийся доход. В 2015 году покупательная способность падала на всё, так что рост этого показателя хотя бы на продовольственные товары — это благоприятный признак», — объяснила Светлана Бирюкова.

В течение 2016 года наблюдались минимальные темпы прироста цен на продовольственные товары (к концу года инфляция была на уровне 5–7%). А максимальные показатели годовой инфляции были зафиксированы по одежде и обуви (8–12%).

Светлана Бирюкова отметила, что в потребительскую корзину кроме продуктов питания входят и обязательные платежи, и одежда. Чтобы поддерживать минимальные стандарты жизни, нужно, чтобы у граждан хватало денег на всё необходимое.

Из мониторинга НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие» следует, что в течение всего 2016 года население чаще всего испытывало затруднения с оплатой жилищно-коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, достигла 27%.

По данным Росстата, в первом квартале 2017 года покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения на плату за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов снизилась на 7% по сравнению с тем же периодом 2016-го.

Преподаватель Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Сергей Белолипецкий рассказал, что это связано с ростом тарифов и одновременным снижением доходов населения.

«В магазине бесплатно хлеба не дадут, а за жилье можно заплатить попозже. В итоге долги за свет, газ и водоотведение, которые растут в связи с недостаточной платежеспособностью населения, компании закладывают в тарифы. То есть добросовестный плательщик платит за себя «и за того парня», — объяснил эксперт. Очередное повышение тарифов на ЖКХ произойдет в июле этого года.

По данным Росстата, покупательная способность на оплату проезда в городском муниципальном автобусе снизилась на 12%. Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин сообщил, что это произошло из-за роста тарифов и недостаточного финансирования из госбюджета.

«Общественный транспорт должен быть доступен для населения, а стоимость проезда должна формироваться исходя из уровня жизни граждан. Окупить работу автобусов, электричек и трамваев за счет тарифов невозможно, это изначально расходная статья для государства», — сказал Владимир Ломакин.

По данным Минтранса, с декабря 2015 по декабрь 2016 года тарифы на проезд в городских автобусах и электричках выросли на 9,4%, а в трамваях — на 8,7%.