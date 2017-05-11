В Мурманске презентовали книгу «О чём молчат фьорды»

11 Мая 2017 года, 12:46

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской областной Думе 10 мая состоялась презентация книги «О чём молчат фьорды».

Книга рассказывает о деятельности в годы Второй мировой войны военных разведчиков, чекистов Заполярья и норвежских патриотов. Вошедшие в неё очерки основаны на архивных материалах и воспоминаниях, собранных во время походов по Мурманской области и губернии Финнмарк активистами некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ «Щит».

«Многие из героических событий войны до сих пор остаются мало изученными, – отметил председатель Думы Сергей Дубовой. – Среди них – подвиги советских разведчиков, в том числе в тылу немецких войск на территории северных областей Финляндии и Норвегии. Завеса тайны над этими событиями приоткрывается только в наши дни во многом благодаря усилиям ветеранских, поисковых, волонтерских общественных организаций».

В книгу, которая пока представлена в электронном виде, вошли 20 очерков. Издание дополнено фильмами мурманских телекомпаний: ТВ-21 – «13 теней войны», «На уровне сердца» и ГТРК «Мурман» – «Помнить – значит делать».

«Сочетание текста и телефильмов неслучайно. С 2010 года мы проводим выезды с целью увековечивания памяти наших бойцов и норвежских партизан. Часть маршрута пролегает по Финнмарку. Всего было организовано 15 таких походов, накопился внушительный материал», – пояснил координатор проекта, председатель фонда «Щит» Геннадий Гурылёв.

Он также выразил признательность региональным парламентариям, которые принимали активное участие в историко-патриотических походах, помогая, по словам Гурылёва, «переводить данную работу на рельсы народной дипломатии».

Высокую оценку сборнику «О чём молчат фьорды» дали приглашенные на мероприятие представители регионального Министерства образования и науки и Мурманского арктического государственного университета.