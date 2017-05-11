Судно с российскими моряками арестовано в Намибии

11 Мая 2017 года, 13:45

НАБИМИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ - В порту Уолфиш-Бей Намибии арестовано рыболовное судно Sherif, на борту которого находятся российские моряки. Как сообщил пресс-атташе посольства России в республике Юрий Цветков, им несколько месяцев не выплачивают заработную плату.

Судно принадлежит перуанской компании J. Wiludi &Asociados Consul Tores en Pesca S.A.C. Ltd, пишет РБК, но было зафрахтовано намибийской компанией. С середины февраля договор был расторгнут, а собственник судном и экипажем заниматься отказался.

По словам пресс-атташе, россияне относятся к той части команды, которая отвечает за поддержание корабля, поэтому они остались на борту. Их жизни и здоровью ничто не угрожает, консульский отдел посольства занимается вопросом возвращения граждан России на родину.

Фото: marinetraffic.com