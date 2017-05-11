Директором Городского центра ЖКХ Североморска назначен Игорь Козинский

11 Мая 2017 года, 14:00

СЕВЕРОМОРСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Директором муниципального казённого учреждения «Городской центр ЖКХ» назначен Игорь Козинский.

Игорь Козинский с 2000 года работал в МУП «Служба Заказчика» в должностях от юриста до исполняющего обязанности директора предприятия. С 2009 по 2014 год возглавлял юридический отдел в МУП «Североморскводоканал». С 2014 года до назначения на нынешнюю должность руководил ОАО «Центр транспортного обслуживания». С 2012 на протяжении трех лет был председателем Общественного совета при главе ЗАТО Североморск. Прекратил эту деятельность после избрания в сентябре 2015 года в состав Совета депутатов ЗАТО Североморск.

Напомним, ООО «Рекламная компания «Идея» обратились в УФАС с жалобой на «Городской центр ЖКХ» – заказчик уклоняется от заключения контракта на демонтаж праздничного оформления улиц и площадей, а также по демонтажу светотехнических украшений в Североморске. Комиссия Мурманского УФАС признало, что МКУ «ГЦ ЖКХ Североморска» нарушило закон о контрактной системе.