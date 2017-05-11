Россияне застопорили работу финского консульства в Санкт-Петербурге

11 Мая 2017 года, 14:18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Около 50 тысяч визовых заявлений находится на рассмотрении в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Ситуация застала финские власти врасплох. Время рассмотрения заявлений увеличилось до одного месяца, пишет Yle. Ежедневно подаётся около 4 тысяч новых заявлений.

Проблемы с обработкой визовых заявлений вызваны сокращением числа работников визового отдела, которого коснулись меры экономии в МИДе.

Как ранее сообщал «Би-порт», по итогам I квартала 2017 года Мурманское отделение Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге получило 5754 обращения на получение визы. Это примерно в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Рост числа заявлений может привести к увеличению сроков рассмотрения заявлений с десяти рабочих дней на 2-3 дня.

Фото: Yle