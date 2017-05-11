Полигона ТКО в Междуречье хватит на всю Мурманскую область

11 Мая 2017 года, 14:55

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Проблемы переработки и вторичного использования отходов в Мурманской области сегодня обсудили в региональном центре. В рамках совместного российско-финского семинара «Вместе к решениям по управлению отходами» иностранные специалисты поделились своим опытом по обращению с бытовым мусором.

В первую очередь финские специалисты отмечают, что в стране действуют особые законодательные нормы, касающиеся именно обращения с отходами. По словам руководителя отделения охраны природы Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии Эйры Луокканен, в стране действует закон об охране окружающей среды, а также существуют нормы по организации свалок.

«Первым делом мы стремимся к снижению объемов отходов. Вторым приоритетным пунктом является подготовка к вторичному использованию мусора, дальше — утилизация. Те ресурсы, которые нельзя утилизировать, используются в качестве энергоресурса, а захоронение отходов рассматривается как мера в последнюю очередь», - отмечает Луокканен.

За обращением с отходами на федеральном уровне следит финское министерство экологии. Региональные власти занимаются лицензированием крупных предприятий, в то время как разрешения на обработку мусора для малого бизнеса выдают муниципалитеты. Они же следят за тем, как законы выполняются частными лицами. В Финляндии, по словам специалистов, строго запрещено разбрасывать мусор, а выбрасывать отходы можно только в строго установленные места — каждый человек отвечает за свой мусор.

Именно поэтому в Финляндии управление отходами начинается с каждого человека в частности — в квартирах у финнов есть несколько мусорных контейнеров, все отходы сортируются и выбрасываются по отдельности. По словам представителя Университета Оулу Виктора Павлова, мелкую электронику и батарейки жители Финляндии могут сдать прямо в супермаркетах. Кроме того, в Оулу, как и в других финских городах функционирует мусороперерабатывающий комплекс, сдать отходы в который можно самостоятельно. На территории комплекса существуют зоны для обработки различных видов отходов.

«Бесплатно принимаются только отсортированные отходы, если же привезти на сдачу несортированный мусор — придётся платить», - говорит Павлов, отмечая, что несортированные отходы сразу поступают на полигон захоронения.

Мусор также вывозится из муниципалитетов централизовано, однако на вывоз отходов не тратятся деньги налогоплательщиков — на эти цели предусмотрены отдельные сборы. Все меры и правила распространяются и на физические лица, и на предприятия.

«Чем сложнее переработать отход, тем дороже его приемка. Просто кирпичный бой, например, обойдется в 15 евро за тысячу кг, а вот колоссальное количество разного строительного мусора будет стоить уже 221 евро за тысячу кг. Согласитесь, огромная разница», - поясняет специалист по экологическому воспитанию Айла Каупилла.

Что касается Мурманской области, то к концу года в районе Междуречья в Северной части области планируется завершить строительство современного полигона по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Проблема ТКО в целом является довольно критичной для арктической зоны России. Как пояснила заместитель директора мурманского филиала АО «Управление отходами» Анастасия Ивановская, те отходы, которые можно переработать, будут отсортированы и отправлены на утилизацию. Таким образом, осуществляется первый шаг в рамках перехода к раздельному сбору мусора. Концессионное соглашение, в рамках которого «Управление отходами» будет заниматься обслуживанием полигона, будет длиться в течение 38 лет после завершения строительства, а затем предприятие начнет проводить на месте полигона рекультивационные работы.

Ранее сообщалось, что на юге области появится второй полигон, однако сейчас его строительство было признано нецелесообразным.

«Мы пришли к выводу, что необходимости в строительстве второго полигона нет, потому что мощности Северного полигона хватит на всю область. Строительство ограничится тремя мусороперегрузочными станциями — в Мончегорске, Апатитах и Кандалакше, а также четырьмя площадками накопления — в Оленегорске, Ковдоре, Полярных Зорях и Зеленоборском. Схема будет выглядеть так — ТКО доставляются на станции или площадки, в зависимости от того, что ближе, затем спрессовываются и в контейнерах отправляются на мусоросортировочный комплекс на севере региона», - рассказала Ивановская.