Сотрудники «Нордавиа» прошли обучение современным методам обслуживания пассажиров

11 Мая 2017 года, 15:10

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Команда бортпроводников авиакомпании «Нордавиа» приняла участие в международном форуме Sky Service – 2017. В рамках форума сотрудники авиакомпании прошли тренинги и мастер-классы под руководством международных тренеров по современным методам обслуживания пассажиров на борту воздушных судов, сообщают в авиакомпании.

«Полученные нашими бортпроводниками знания будут обязательно транслированы всем членам кабинных экипажей авиакомпании. Это особенно важно сейчас, когда мы готовимся к переходу на smart-обслуживание пассажиров в рамках предстоящего ребрендинга «Нордавиа», - говорит заместитель руководителя летного комплекса по организации работы кабинных экипажей Марина Белоконь.

Форум Sky Service 2017, включающий форум, выставку и конкурс проводился во второй раз. Участие в нём приняли более 2000 специалистов, в том числе представители более 20 авиакомпаний России, СНГ и дальнего зарубежья, а также 70 компаний – поставщиков товаров для бортовой торговли.