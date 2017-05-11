Работодатели могут получить новые налоговые льготы

11 Мая 2017 года, 18:20

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Минэкономразвития предлагает предоставлять работодателям налоговый кредит, если они берут на работу человека, зарегистрированного в службе занятости. Об этом говорится в материалах для подготовки паспорта приоритетной программы по повышению производительности труда, сообщают «Известия».

По словам министра экономического развития Максима Орешкина, низкой производительности в России способствуют неразвитость механизмов проектного финансирования, низкий уровень управленческих и технологических компетенций на предприятиях, административные барьеры и высокие социальные риски массовых сокращений. Для решения проблем в ведомстве предлагают ввести новые налоговые стимулы.

Речь, в частности, предоставлять налоговый кредит в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости, говорится в материалах для подготовки паспорта приоритетной программы. В документе также предлагается поддерживать предприятия только в том случае, если будет гарантия выплаты работником налоговых платежей.

Кроме того, в ведомстве считают, что нужно упростить процедуры перевода сотрудников внутри компании, отказаться от бумажных трудовых книжек, разработать программу «перезагрузки» служб занятости и создать федеральный центр компетенций по производительности труда. При этом планируется также создание специализированных институтов развития в регионах, которые будут заниматься отбором приоритетных секторов для повышения производительности труда и готовить вместе с предприятиями специальные программы.

Реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года, а сама программа должна быть утверждена 1 сентября.

По мнению экспертов, одним из способов стимулирования компаний для повышения их производительности могли бы быть налоговые вычеты. Кроме того, необходима диверсификация профессионального образования, чтобы работники соответствовали мировым требованиям.

Фото: nalog.ru