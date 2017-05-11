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Главная » НОВОСТИ » Кольская ГМК продолжает замену сегментов шаровой мельницы на обогатительной фабрике
 
 
 
 
11 Мая 2017 года, 17:00

Кольская ГМК продолжает замену сегментов шаровой мельницы на обогатительной фабрике


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Уникальный ремонт электродвигателя большеобъемной шаровой мельницы МШ–300 произведен на обогатительной фабрике Кольской ГМК. Подобных действующих агрегатов в мире осталось всего пять, из них два двигателя эксплуатируются в КГМК, сообщают в пресс-службе компании.

Большеобъемная шаровая мельница находится в эксплуатации с 1992 года, а потому за 25 лет работы элементы электродвигателя, а именно части электрической схемы в виде катушек, набранных на полюсных сегментах, физически устарели.

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Всего в электродвигателе 14 полюсных сегментов. Два из них с частичной разборкой и демонтажем элементов двигателя были заменены в 2016 году, ещё два было заменено в этом году. Ремонтные работы потребовали от подрядчиков и работников Кольской ГМК высокой точности при работе с большими грузами.

Как отмечают в КГМК, произведенные работы позволят повысить надёжность оборудования и сократит аварийные простои. Предполагается что полная замена всех полюсных сегментов электродвигателя большеобъемной мельницы завершится в 2022 году.

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