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Главная » НОВОСТИ » Россия успешно реализует в Арктике свои проекты
 
 
 
 
11 Мая 2017 года, 15:35

Россия успешно реализует в Арктике свои проекты


РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский рассказал ТАСС о российских проектах в Арктике.

Сейчас в Арктике создаются условия для использования Северного морского пути в качестве транзитной магистрали между Европой и Азией. Олерский напомнил, что уже реализован проект строительства комплекса по перевалке нефти с Новопортовского месторождения мощностью 8,5 млн тонн в год в районе мыса Каменный. Нефть доставляют танкерами-челноками по Северному морскому пути до Мурманска с последующей отправкой в Западную Европу и Северную Америку. В 2016 году грузооборот морского терминала составил 2,8 млн тонн.

«В среднесрочной перспективе у нас планируется строительство угольного терминала «Чайка» в морском порту Диксон мощностью 10 млн тонн в год, обустройство Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождения, строительство нефтяного терминала «Таналау» мощностью 5 млн тонн с возможностью увеличения до 7,5 млн тонн, а также строительство морского терминала по производству сжиженного природного газа (СПГ) в рамках освоения Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения мощностью 20 млн тонн», - рассказал он.

С 2011 года реализуется проект строительства порта Сабетта на полуострове Ямал. Проект предполагает создание транспортного терминала на полуострове и осуществляется для эффективного освоения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, строительства завода СПГ и морского порта по перевалке сжиженного природного газа в объеме 16,5 млн тонн и газового конденсата в объеме 1,35 млн тонн. В январе в Сабетте ввели в эксплуатацию корневую часть юго-восточного ледозащитного сооружения в границах искусственного земельного участка.

Общий объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути в 2016 году вырос более на 27,4% и составил 7,5 млн тонн.

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