За первый квартал 2017 года специалисты Колэнерго выявили неучтенного потребления электроэнергии на сумму 4,4 млн рублей

11 Мая 2017 года, 15:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ - По итогам первого квартала 2017 года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») выявили безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии на сумму 4,4 млн рублей. Общий объем неучтенного энергопотребления составил 813,4 тысяч кВтч.

В ходе регулярных рейдов в различных населенных пунктах Мурманской области были проведены проверки приборов учета электрической энергии, установленных у потребителей. В отношении недобросовестных потребителей, среди которых физические лица, индивидуальные предприниматели и администрации муниципальных образований региона, составлены акты бездоговорного и безучетного электропотребления.

Как отметили в отделе балансов и учета электроэнергии Колэнерго, за неучтенную электроэнергию потребителям придется заплатить в несколько раз дороже, чем за фактически израсходованную. В данном случае расчеты производятся не по показаниям прибора учета, а согласно действующему законодательству, исходя из максимальной мощности всех энергопринимающих устройств при их круглосуточной работе.

Кроме того, с 1 января 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. За самовольное подключение к электрическим сетям и использование электроэнергии без учёта по статье 7.19 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан до 15 тысяч рублей помимо взыскания суммы причиненного ущерба. На должностных лиц – от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Обо всех фактах безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии можно сообщить по телефону (815-2) 64-90-44 или по бесплатной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-333-02-52 (звонок анонимный).