Организация теплоснабжения на контроле города

11 Мая 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Городские власти продолжают работу по решению вопросов, связанных с обеспечением теплоснабжения в жилых домах, которые отапливаются котельной Мурманского морского рыбного порта.

Сегодня в администрации областного центра состоялось рабочее совещание по вопросу организации новой системы подачи тепла в дома на улицах Новосельской и Фестивальной.

Напомним, в конце 2015 года ФГУП «Мурманский морской рыбный порт» было приватизировано. Предприятию перешло имущество, в том числе котельная.

«Летом 2016 года АО «ММРП» официально уведомило администрацию города о намерении прекратить подачу тепла, – рассказал глава Мурманска Дмитрий Филиппов. – В таких ситуациях законодательство Российской Федерации предусматривает трехлетний переходный период. Он необходим для того, чтобы муниципалитет мог подготовиться к переводу жилфонда на новые источники снабжения».

Было принято решение, что 31 декабря 2018 года котельная порта будет выведена из эксплуатации. Сейчас идет активная работа по решению поставленных задач.

«Если говорить об улице Новосельской, сегодня специалисты администрации занимаются ревизией помещений и зданий, учитывая их техническое состояние будут приняты решения, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Что касается Фестивальной – то там задача сложнее, необходимо построить новую систему теплоснабжения. Объявлен аукцион по проектированию новой котельной».

АГМ