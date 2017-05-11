Марина Ковтун заняла шестое место в рейтинге глав регионов СЗФО

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов СЗФО за апрель 2017 года.
Марина Ковтун заняла шестое место, поднявшись на три строчки вверх, ее медиаиндекс – 11853,6, количество сообщений – 2626. Это связано с тем, что губернатор попросила Дмитрия Медведева помочь региону в приобретении специализированного оборудования для областного онкологического диспансера.
Лидерами рейтинга стали Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Антон Алиханов (Калининградская область) и Артур Парфенчиков (Карелия).