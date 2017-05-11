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Главная » НОВОСТИ » Виктор Олерский: Администрация Севморпути сможет оказывать коммерческие услуги
 
 
 
 
11 Мая 2017 года, 16:29

Виктор Олерский: Администрация Севморпути сможет оказывать коммерческие услуги


РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Заместитель главы Министерства транспорта, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский отметил, что Администрация Северного морского пути, которая сейчас выполняет административные функции, выдавая разрешения на плавание по СМП, могла бы оказывать коммерческие услуги. Об этом пишет ТАСС.

Олерский напомнил, что в акватории Севморпути работают несколько организаций, в том числе подведомственных Росморречфлоту. Администрация Севморпути выполняет административные функции, выдавая разрешения на плавание по СМП. Гидрографическое предприятие выполняет гидрографические и навигационные работы. Росморпорт и Атомфлот оказывают услуги по ледокольной проводке судов. Морспасслужба несет аварийно-спасательную готовность, Управление навигации и океанографии ВМФ издает навигационные карты и пособия, Росморпорт передает навигационную и гидрометеорологическую информацию мореплавателям и т.д.

«Для нормализации работы мы планируем объединить Администрацию и Гидрографическое предприятие под единой вывеской - Администрация Севморпути, и расширить функции нового ведомства в сторону оказания услуг судовладельцам, флоту и иным пользователям СМП. Кроме перечисленного, реорганизованная Администрация могла бы выполнять и ряд коммерческих функций. Это, прежде всего, индивидуальные услуги судам по сопровождению в ледовых условиях, а также логистические и брокерские услуги», - сказал Олерский.

Фото: arctic.gov.ru

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