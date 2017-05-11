Несанкционированное «кладбище» животных обнаружили в Мурманской области

11 Мая 2017 года, 17:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ - На дороге Оленегорск-Лапландия обнаружены несанкционированные захоронения животных. Это не единичный случай. В прошлом году на обочине дороги были найдены трупы поросят, в этом году, накануне 9 мая, на одном из съездов с дороги обнаружены три фрагментированных трупа собак (щенки возрастом 1-2 месяца). Нерадивые заводчики просто выбросили умерших животных, предварительно «заботливо» упаковав их в мешок для мусора.

Обнаружили и ликвидировали незаконное захоронение ветеринарные врачи Оленегорской ветеринарной станции. Как и в прошлом году был проведён целый комплекс мероприятий, который включал в себя сбор выявленных останков животных, дезинфекция места захоронения, уничтожение трупов в крематорной установке.