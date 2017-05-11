Учения по ликвидации разлива нефти в Кольском заливе прошли в несколько этапов

11 Мая 2017 года, 17:40

МУРМАНСК / 11 мая/ БИ-ПОРТ – Легенда учений , прошедших сегодня на берегу Кольского залива, заключалась ликвидации разливов нефтепродуктов, которые образовались во время операции по перевалке.

«Пятно двигалось по направлению к берегу, создавая условную угрозу загрязнения побережья в районе мыса Мишуков», – рассказали в МЧС по Мурманской области.

Российско-норвежские учения проходили в несколько этапов. Изначально необходимо было оповестить органы управления, силы и средства ликвидации условной чрезвычайной ситуации. В ходе второго этапа пятно было локализовано путем предотвращения выхода его на береговую полосу. В завершении отрабатывался сбор разлившейся нефти с помощью специального оборудования, производилась доочистка загрязненных территорий.

Напомним, в мероприятии приняли участие не только сотрудники специализированных ведомств и служб, но и волонтеры.

«Все они дали положительную оценку учениям и выразили готовность развивать межведомственное и международное сотрудничество. По итогам было проведено рабочее совещание, где рассматривались основные моменты прошедшей тренировки», – подчеркнули в спасательном ведомстве.