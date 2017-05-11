Россия и Канада должны интенсивнее обсуждать арктические вопросы

11 Мая 2017 года, 18:40

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Россия и Канада должны интенсивнее обсуждать вопросы сотрудничества в Арктике, так как обе страны имеют схожие интересы в этом регионе, считает заместитель министра транспорта России, руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.

По его словам, например, в области торгового мореплавания и организации плавания судов в полярных водах Россия и Канада «не только не оппоненты, но своего рода союзники».

«Мы ведем работу с соответствующими специалистами в Канаде по координации наших подходов к регулированию судоходства в Арктике. Уверен, что нашим странам есть прямой смысл и впредь почаще «сверять часы» по целому ряду вопросов развития арктического региона, промышленной и транзитной деятельности в его акватории, а также, конечно, в сфере международного полярного нормотворчества и правового регулирования», – цитирует ТАСС Олерского.

Заместитель министра отметил, что российский Северный морской путь и канадский Северо-западный проход имеют похожие юридические проблемы. По его словам, схожесть правовой ситуации для России и Канады в Арктике в части мореплавания подтвердил ход разработки Полярного Кодекса, вступившего в силу с 1 января этого года.

«Именно по настоянию наших стран появились ссылки на конвенции ООН по морскому праву, подтверждающие права прибрежных Арктических стран на национальное регулирование судоходства вдоль своих берегов, несмотря на положения Полярного кодекса. И Россия, и Канада ввели свои национальные правила и процедуры для судов любых стран при плавании вдоль своего побережья в Арктике», - указал он.

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с Россией и конфликта на востоке Украины.

Фото: aosb.org