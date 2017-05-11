Всероссийская акция «Добровольцы – детям» пройдет в Мурманске

12 Мая 2017 года, 10:03

МУРМАНСК/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – В России 15 мая стартует VI Всероссийская акция «Добровольцы – детям», которая продлится до 15 сентября 2017 года.

В этом году девиз акции – «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка». Участниками станут семьи и инициативные группы граждан, дети-добровольцы и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, органы государственной власти субъектов страны и органы местного самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, СМИ.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова уже в пятый раз присоединится к ней. В 14:00 на площади перед Дворцом пройдет флеш-моб «Семья, где живет любовь». Участники Международного фестиваля семейного творчества «Полярные звезды» и жители Мурманска выстроятся в форме большого сердца.

Ведущие проведут интерактивные игры. Завершением мероприятия станет запуск воздушных шаров, на которых каждый сможет написать признание в любви своей семье, родным и близким.