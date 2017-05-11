Аэрофлот открыл продажу льготных билетов на рейсы в Калининград и Крым

12 Мая 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ – Национальный перевозчик открыл продажу билетов по субсидируемым тарифам на собственные прямые рейсы, а также на рейсы дочерней авиакомпании «Россия» в Калининград и Симферополь.

«Перелёт по льготному (субсидируемому) тарифу в Калининград может быть совершён в/из Москвы и Петербурга в период с 15 мая по 15 октября 2017 года включительно. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут все граждане Российской Федерации, вне зависимости от возраста и региона проживания», – говорится в сообщении Аэрофлота.

Перелёты в Симферополь и обратно можно совершить по 30 ноября включительно из следующих городов: Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Тюмень, Пермь, Казань, Уфа, Челябинск, Нижний Новгород, Волгоград, Омск, Оренбург. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в/из Симферополь в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте моложе 23 и старше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

Из Мурманска в Москву Аэрофлот выполняет три ежедневных рейса, а с 20 мая вечерний рейс будет выполняться на самолёте большей вместимости. Также с 20 мая вводится дополнительный (третий) рейс в Петербург, выполняемый авиакомпанией «Россия». Для удобства пассажиров Аэрофлот в мурманском аэропорту установил собственную систему регистрации, позволяющая регистрироваться на рейсы группы компаний до конечного пункта.

Фото: М. Паламарчук