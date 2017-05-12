Вышел в свет первый выпуск нового бортового журнала «Нордавиа»

12 Мая 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ — Первый номер нового бортового журнала авиакомпании «Нордавиа» FlySmart вышел в свет, сообщают в компании.

«Запуск собственного бортового журнала является для нас частью стратегии, направленной, в частности, на неуклонное повышение уровня обслуживания пассажиров», - отмечает генеральный директор авиакомпании Анатолий Семенюк.

FlySmart — это 64-х страничный полноцветный журнал, который будет распространяться на всех регулярных и чартерных рейсах авиакомпании «Нордавиа», который будет красочным, наполненным качественными фотоиллюстрациями и запоминающимися текстами, рассказывает главный редактор журнала Дарья Каплунова.

Журнал должен помочь пассажирам сделать время полета с «Норадвиа» не только спокойным и безопасным, но и полезным — за счет современного, познавательного контента и формы подачи материала. Большие фотографии, интересные факты, истории успеха, познавательная информация и встречи с интересными людьми - все это сделает журнал современным и приятным для чтения.

По дизайну и оформлению FlySmart похож на бортовой журнал FlyRedWings, который «летает» на бортах авиакомпании Red Wings. В нём также есть детский раздел, подготовленный совместно с издательством детской литературы Clever.

Журнал будет выходить раз в два-три месяца. В каждом номере планируются материалы о новых направлениях и тарифах «Нордавиа», новостях авиакомпании, правилах перевозки багажа и много интересной и полезной информации о воздушных путешествиях с полезными советами для пассажиров.