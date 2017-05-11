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Главная » НОВОСТИ » Самолёт «Нордавиа» вернулся в аэропорт через полчаса после взлёта
 
 
 
 
12 Мая 2017 года, 11:00

Самолёт «Нордавиа» вернулся в аэропорт через полчаса после взлёта


РОССИЯ/ 12 мая/ БИ-ПОРТ — Пассажирский самолет «Нордавиа», вылетевший вчера из Краснодара Анталью, прервал полет и вернулся обратно. В пресс-службе управляющей аэропортами Краснодарского края компании «Базэл Аэро» «Интерфаксу» сообщили, что самолет вернулся из-за плохого самочувствия ребенка на борту.

«Самолет авиакомпании «Нордавиа» вернулся в аэропорт Краснодара спустя 30 минут после взлета. Причиной стало плохое самочувствие 10-летнего ребенка», - говорится в сообщении компании.

Посадка прошла в обычном режиме. В аэропорту пассажира передали бригаде медиков. Отмечается, что на борту находилось 136 пассажиров. В 18:00 авиалайнер вылетел в Турцию.

Фото: М. Паламарчук

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